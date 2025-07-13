В голубом платье с кейпом и в бриллиантах: княгиня Шарлин с мужем посетила бал

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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В субботу княгиня Шарлин вместе со своим мужем, князем Альбером II, посетила ежегодный бал Красного Креста, организованный членами королевской семьи Монако.

Княгиня выглядела невероятно стильно в голубом платье с кейпом и V-образным декольте от Elie Saab со струящимся подолом. У Шарлин была красивая прическа волнами, надела бриллиантовые серьги-висюльки и бриллиантовое колье, носила свое помолвочное кольцо и в руках держала красивый букет цветов. Княгиня сделала макияж с блестящими тенями на веках и нежным натуральным блеском подчеркнула губы.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II надел белую рубашку и черные брюки, кремовом пиджаке и красном галстуке-бабочке.

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Ежегодное благотворительное мероприятие направлено на сбор средств и освещение работы, проводимой Монакским Красным Крестом как на местном, так и на международном уровне.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, недавно Шарлин и Альбер вместе с детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой посетили регион Карладез — бывшее владение княжества Монако, в Мюр-де-Барресе, что на юге Франции.

Княжеская чета Монако / © Associated Press