В голубом платье с кружевом на груди: элегантная Зара Тиндалл блистала с мужем в Австралии

Зара и Майк Тиндалл не пропускают австралийские скачки Magic Millions, которые проходят обычно в январе.
В один из дней дочь принцессы Анны появилась перед публикой в великолепном небесно-голубом платье Rebecca Vallance с воротником-стойкой, рукавами-фонариками и завязкой на талии. Воздушное платье средней длины также имело прозрачную кружевную вставку спереди на груди.
Образ свой Зара Тиндалл дополнила солнцезащитными очками Valley Eyewear, ободком с вуалью Victoria Charles Headpieces, туфлями Sauvereign official и миниатюрной сумкой с тиснением под крокодила от Strathberry.\
Ее муж Майк также выглядел элегантно и был одет в молочно-белый костюм, белую рубашку и полосатый галстук. Мужчина был в солнцезащитных очках и обнимал за талию свою жену, позируя вместе перед камерами фотографов.
Напомним, в прошлый раз мы видели Зару еще в декабре, когда она появилась на рождественской службе с членами своей семьи.
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