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В голубом платье с рукавами-буфами и шляпе-таблетке: элегантный образ жены премьер-министра Великобритании

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1848
Время на прочтение
2 мин
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В голубом платье с рукавами-буфами и шляпе-таблетке: элегантный образ жены премьер-министра Великобритании

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти посетили церемонию коронации в Вестминстерском аббатстве.

Среди гостей коронации Чарльза III был премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти. Их запечатлели, когда они вошли в Вестминстерское аббатство, где состоялась торжественная церемония.

На Акшате было голубое цветочное платье Claire Mischevsni "Alexandra" с рукавами-буфами, поясом и юбкой А-силуэта. Наряд прекрасно подчеркнул хрупкую фигуру жены премьера. Обула она черные замшевые туфли.

Риши Сунак и Акшата Мурти / © Associated Press
Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Волосы Мурти собрала в низкий пучок и украсила голову черной шляпой-таблеткой с черным бантом, которые были на контрасте с ее нарядом. Золотые серьги завершили ее элегантный аутфит.

Акшата, как обычно, была улыбающейся и красивой.

Риши Сунак и Акшата Мурти / © Associated Press
Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Риши был одет в черный фрак, черный жилет, белую рубашку, серые брюки в полоску и синий галстук.

Напомним, а на предкоронационном приеме в Букингемском дворце Акшата появилась в кружевном платье цвета индиго от британского бренда Self-Portrait с золотыми пуговицами-цветами, накладными карманами и поясом на талии.

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Дата публикации
Просмотры
1848
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