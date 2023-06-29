В голубом платье с рюшами: новый нежный аутфит пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на брифинге новый нежный аутфит. Она появилась перед журналистами в светло-голубом прямом платье без рукавов, вырез которого был украшен рюшами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин обновила свой молочный маникюр, что не может не радовать.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ пресс-секретарь дополнила своими фирменными кудрями, макияжем с розовой помадой и персиковыми тенями. В ушах у нее были золотистые серьги с большими камнями, а на руке – серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер предстала на работе в розовом обтягивающем платье, с жемчужным ожерельем, серьгами-пусетами и новой прической.

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