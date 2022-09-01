В голубом платье с вышивкой: Хиллари Клинтон на красной дорожке в Венеции

Экс-первая леди США и бывший государственный секретарь в нежном аутфите пришла на открытие кинофестиваля.
Вчера, 31 августа, стартовал 79-й Венецианский кинофестиваль. Он открылся лентой "Белый шум" американского режиссера Ноа Баумбаха.
На красной дорожке в этот вечер появилась Хиллари Клинтон в нежно-голубом свободном платье макси в белый горошек и с цветочной вышивкой с пайетками и бисером в зоне декольте.
Наряд экс-первая леди дополнила белыми туфлями, браслетом, кольцом, золотой цепочкой и элегантными серьгами с цветами и камнями.
Клинтон сделали аккуратную укладку и макияж смоки-айс.
Напомним, недавно Клинтон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. На ней был черный топ, рубашка мандаринового цвета, прямые брюки и черные туфли с открытыми носками.
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