В голубом платье с запахом: элегантная королева Летиция на торжественном мероприятии в Мадриде

Для появления на публике королева опять выбрала лаконичное платье, которое уже надевала ранее.

50-летняя королева Испании Летиция приняла участие в церемонии закрытия XV конкурса Euros De Tu Nomina от Santander Bank, которое прошло во Дворце герцогов Пастраны в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

По такому случаю королева надела платье из коллекции осень-зима 2021 бренда Adolfo Domínguez, которое она приобрела за 209 евро. Это приталенный наряд миди голубого цвета с длинными рукавами, оборками и запахом.

Дополнили образ королевы туфли в цвет платья от бренда Magrit, пара сережек с камнями от Pepe Alba и белая квадратная сумка с золотой фурнитурой от Furla.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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