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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
332
Время на прочтение
1 мин

В голубом платье с желтым цветочным принтом: Иванка Трамп в ярком образе появилась на празднике беременной сестры

Иванка Трамп помогла сестре Тиффани организовать для нее baby shower.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки с baby shower своей младшей сестры Тиффани, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности. Иванка помогла ей организовать этот праздник.

Тиффани и Иванка Трампы / © Instagram Иванки Трамп

Тиффани и Иванка Трампы / © Instagram Иванки Трамп

На вечеринке Иванка предстала в голубом платье на запах с желтым цветочным принтом, без бретелек и черной лентой-бантом на талии. Аутфит Иванка дополнила бежевыми босоножками на шпильках.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Лук Трамп дополнила прической с локонами, нежным макияжем, лаконичными серьгами, деликатным браслетом на запястье и золотым кольцом.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Тиффани подчеркнула беременный живот нежно-голубым платьем с цветочными аппликациями сверху.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка, Тиффани и Лара Трампы / © Instagram Иванки Трамп

Иванка, Тиффани и Лара Трампы / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Тиффани Трамп рассекретил пол будущего ребенка.

Дата публикации
Количество просмотров
332
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