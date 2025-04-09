В голубом платье с желтым цветочным принтом: Иванка Трамп в ярком образе появилась на празднике беременной сестры

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Реклама

Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки с baby shower своей младшей сестры Тиффани, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности. Иванка помогла ей организовать этот праздник.

Тиффани и Иванка Трампы / © Instagram Иванки Трамп

На вечеринке Иванка предстала в голубом платье на запах с желтым цветочным принтом, без бретелек и черной лентой-бантом на талии. Аутфит Иванка дополнила бежевыми босоножками на шпильках.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Лук Трамп дополнила прической с локонами, нежным макияжем, лаконичными серьгами, деликатным браслетом на запястье и золотым кольцом.

Реклама

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Тиффани подчеркнула беременный живот нежно-голубым платьем с цветочными аппликациями сверху.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка, Тиффани и Лара Трампы / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Тиффани Трамп рассекретил пол будущего ребенка.