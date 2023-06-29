В голубом платье-тунике и любимых серьгах: королева Камилла приехала с Чарльзом на бал

Король Чарльз III и королева Камилла посетили специальный бал в честь 20-летия благотворительной организации, основанной покойным братом Ее Величества - Марком Шандом.

Их Королевские Величества возглавили празднества на благотворительном балу по охране природы.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

74-летний Чарльз и 75-летняя Камилла пришли в отличном настроении на вечеринку в Lancaster House в Лондоне, посвященную 20-летию благотворительной организации по охране дикой природы Elephant Family, основанной в 2003 году покойным братом Ее Величества Марком Шандом.

Ежегодный бал животных в этом году — это праздник коренных общин, организованный Elephant Family в партнерстве с British Asian Trust, пишет Daily Mail.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

На мероприятии в Лондоне король и королева вручили две награды Elephant Family — премию Марка Шанда и премию Тары — в знак признания вклада в защиту дикой природы Азии.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла облачилась в этот день в голубое платье-тунику, расшитое бисером, под которым были широкие брюки от Anna Valentine, обула светлые туфли и дополнила образ серьгами-висюльками от известного французского бренда Van Cleef & Arpels и несколькими золотыми цепочками с подвесками на шее. У королевы была красивая укладка и легкий дневной макияж.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Чарльз был в любимом синем костюме в полоску, к которому подобрал светлую рубашку и галстук с принтом. На пиджаке у короля была пришпилена брошка в виде слона.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, на днях супруги открывали Сад герцога Эдинбургского, где появились в похожих образах.

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