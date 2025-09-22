- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
В голубом платье в горох и с сумкой в тон: герцогиня Софи встретилась с японской принцессой
Сегодня, в последний день своего официального визита в Японию, герцогиня Эдинбургская Софи встретилась с Ее Императорским Высочеством принцессой Такамадо.
Встреча состоялась в Женском павильоне во время посещения выставки «Экспо-2025» в Осаке, где Софи услышала истории женщин-лидеров, художниц и активисток в рамках четвертого дня королевской поездки в Японию.
Герцогиня Эдинбургская в этот раз надела голубое платье в мелкий белый горох с жемчужными пуговицами и рукавами-фонариками от Beulah London, в руках держала сумку Sophie Habsburg в виде мешочка с круглой золотой ручкой и украшенную голубыми цветами в тон платья. А обула Софи белые эспадрильи Penelope Chilvers. Также ее красивый летний лук дополняли маленькие серьги-кольца Giulia Barela Jewelry, браслет из18-каратного желтого золота с бриллиантами, кольцо тоже от Giulia Barela Jewelry, светлый маникюр, а волосы герцогиня собрала в низкий хвост и сделала дневной макияж.
Напомним, Софи и ее супруг принц Эдвард встретились с 65-летним императором Японии Нарухито и его женой, императрицей Масако в Императорском дворце в Токио. Во время этой встречи герцогиня впечатлила своим потрясающим реверансом.