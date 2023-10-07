В голубом платье в принт polka dot: король Филипп VI и королева Летиция на присяге своей дочери

Принт в горошек - классика испанской моды и менно его королева выбрала для важного события.

В августе принцесса Астурийская Леонор поступила в Генеральную военную академию Сарагосы, где проведет год. Затем девушка будет учится в военно-морском училище. После начала военной подготовки 17-летняя наследница и другие студенты академии принесли присягу под флагом. Традиционно это мероприятие посетили король Испании Филипп VI и королева Летиция.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Для столь важного мероприятия для своей старшей дочери Летиция выбрала нежно-голубое платье в черный принт polka dot. У наряда не было рукавов, а талию украшал широкий пояс с драпировками. На юбке платья были несколько рюш.

Свой образ королева дополнила черной сумкой и слингбэками на небольших каблуках. Волосы она просто распустила, надела серьги и сделала лаконичный макияж.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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