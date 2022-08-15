В голубом платье-вышиванке: Соломия Витвицкая продемонстрировала красивый образ от украинского дизайнера

Соломия Витвицкая продемонстрировала фолловерам в Instagram красивую обновку. Она примеряла голубое платье-вышиванку с вырезами на рукавах и с интересным вырезом от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Талию ведущая подчеркнула голубо-синим поясом.

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Аутфит она дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

"Девушка. Улыбка. Вышиванка. Как в давние мирные времена. Волонтерить можно и красивой", — написала Соломия под снимками.

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Напомним, на интервью с Еленой Зеленской Соломия надела брючный костюм синего оттенка с поясом, белый топ и белые кеды.

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