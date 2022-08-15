Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В голубом платье-вышиванке: Соломия Витвицкая продемонстрировала красивый образ от украинского дизайнера

В голубом платье-вышиванке: Соломия Витвицкая продемонстрировала красивый образ от украинского дизайнера

Дата публикации
Просмотры
725
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В голубом платье-вышиванке: Соломия Витвицкая продемонстрировала красивый образ от украинского дизайнера

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Ведущая похвасталась очаровательным луком от Юлии Магдыч.

Соломия Витвицкая продемонстрировала фолловерам в Instagram красивую обновку. Она примеряла голубое платье-вышиванку с вырезами на рукавах и с интересным вырезом от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Талию ведущая подчеркнула голубо-синим поясом.

Соломия Витвицкая / © Instagram Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Аутфит она дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Соломия Витвицкая / © Instagram Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая / © Instagram Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

"Девушка. Улыбка. Вышиванка. Как в давние мирные времена. Волонтерить можно и красивой", — написала Соломия под снимками.

Соломия Витвицкая / © Instagram Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Напомним, на интервью с Еленой Зеленской Соломия надела брючный костюм синего оттенка с поясом, белый топ и белые кеды.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация