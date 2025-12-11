ТСН в социальных сетях

Общество
58
1 мин

В голубом юбочном костюме и шляпе, как у принцессы Кейт: королева Максима на церемонии приветствия

Королева Максима и король Виллем-Александр приветствовали в Нидерландах президентскую чету Финляндии.

Ольга Кузьменко
Сюзанна Иннес-Стубб и королева Максима

Сюзанна Иннес-Стубб и королева Максима / © Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб и первая леди Сюзанна Иннес-Стубб прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом.

Церемония приветствия почетных гостей традиционно прошла на площади Дам. Королева Максима выглядела, как всегда потрясающе и появилась на встрече в голубом юбочном костюме и изумрудной шляпе-таблетке от Philip Treacy — бренд, который так любят члены британской королевской семьи и особенно принцесса Уэльская Кейт.

Сюзанна Иннес-Стубб и королева Максима / © Getty Images

Сюзанна Иннес-Стубб и королева Максима / © Getty Images

Королева также собрала белокурые волосы в низкий объемный пучок, дополнила образ макияжем и серьгами-висюльками, изумрудным замшевым клатчем, туфлями в тон и кожаными перчатками.

А вчера, напомним, королева Максима посещала церемонию вручения премии PUM Awards в Бреде, где появилась в практически в total red луке.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

