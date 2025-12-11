- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
В голубом юбочном костюме и шляпе, как у принцессы Кейт: королева Максима на церемонии приветствия
Королева Максима и король Виллем-Александр приветствовали в Нидерландах президентскую чету Финляндии.
Президент Финляндии Александр Стубб и первая леди Сюзанна Иннес-Стубб прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом.
Церемония приветствия почетных гостей традиционно прошла на площади Дам. Королева Максима выглядела, как всегда потрясающе и появилась на встрече в голубом юбочном костюме и изумрудной шляпе-таблетке от Philip Treacy — бренд, который так любят члены британской королевской семьи и особенно принцесса Уэльская Кейт.
Королева также собрала белокурые волосы в низкий объемный пучок, дополнила образ макияжем и серьгами-висюльками, изумрудным замшевым клатчем, туфлями в тон и кожаными перчатками.
А вчера, напомним, королева Максима посещала церемонию вручения премии PUM Awards в Бреде, где появилась в практически в total red луке.