В голубом жакета и джинсах: стильная Брижит Макрон посетила Паралимпийские игры в Париже

Первая леди Франции - 71-летняя Брижит Макрон - посетила летние Паралимпийские игры в Париже, которые продлятся от 28 августа по 8 сентября.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

30 августа она появилась на велодроме вместе с принцессой Бельгии Астрид. На первой леди в тот день был стильные наряд в ее любимом стиле - она сочетала узкие джинсы с жакетом-пальто.

Также Брижит носила голубой джемпер и свои любимые украшения: браслеты с жемчугом и множество колец. Укладка у нее была повседневной, а макияж лаконичным.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Жакет первой леди не новинка и она надевала его уже неоднократно. Он является частью небесно-голубого костюма, который она носила в прошлом году посещая средневековый город-крепость Мон-Сен-Мишель.

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