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В голубом жакете и молочных брюках: княгиня Шарлин появилась на мероприятии с детьми и мужем

В голубом жакете и молочных брюках: княгиня Шарлин появилась на мероприятии с детьми и мужем

Князь Альбер II, княгиня Шарлин и их дети принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин вместе с двумя детьми посетили официальное мероприятие.

Княжеская чета посетила приведение к присяге господина Дидье Гийома, назначенного 2 сентября 2024 года государственным министром Княжества Суверенным указом от 4 июля 2024 года.

Церемония прошла в Княжеском дворце в присутствии Ее Светлости княгини Шарлин, княжеских детей, государственного секретаря, членов правительства и кабинета принца. А снимками поделились в официальном аккаунте монакской семьи в Instagram.

Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в голубой рубашке с высоким воротником-стойкой, голубом жакете, прямых молочных брюках со стрелками и белых кожаных туфлях-лодочках на каблуках. Ее белокурые волосы были распущены, в ушах сверкали миниатюрные серьги, а на лице легкий макияж. Альбер надел синий пиджак и брюки, белую рубашку и красный галстук, в синем пиджаке был и его сын принц Жак, а также в белой рубашке, галстуке и светло-серых брюках в сочетании с черными кожаными туфлями. Его сестра принцесса Габриэлла облачилась в синее платье и белые балетки, а на голове у девочки был ободок с жемчужинами.

(листайте фото вправо)

Ранее мы показывали, какой лук выбрала княгиня Шарлин, когда ходила с мужем на футбол.

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