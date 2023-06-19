В голубом жакете и платье с кружевом: императрица Масако в нежном образе появилась в Индонезии

Японская императрица Масако и император Нарухито с официальным визитом прибыли в Индонезию. Там они встретились с президентом страны Джоко Видодо и его супругой Ирианой Видодо. Они приняли участие в пресс-конференции, а затем посетили ботанический сад в Богоре.

Императрица Масако / Фото: Associated Press

Масако продемонстрировала нежный аутфит. На ней был голубой костюм с цветочным принтом, состоящий из платья миди с кружевом в зоне декольте и жакета с двумя белыми пуговицами.

Императрица Масако / Фото: Associated Press

Наряд Ее Величество дополнила белыми туфлями, элегантной светлой шляпой с голубой лентой, белыми перчатками и голубым цветочным клатчем.

Императрица Масако / Фото: Associated Press

Масако сделала низкий пучок, макияж с черными стрелками, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.

Императрица Масако / Фото: Associated Press

Напомним, императрица Масако в прошлый раз продемонстрировала аутфит в светлой юбке миди и однобортном жакете с асимметричным воротником.

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