В голубом жакете и с брошью-картой: Елена Зеленская во время онлайн-встречи

Елена Зеленская провела видеовстречу с коллегами – участниками Глобальной платформы Саммита первых леди и джентльменов, на которой они подытожили проделанную работу.

В ней приняли участие первая леди Австрии Дорис Шмидауэр, первая леди Гватемалы Лукресия Эугения Пейнадо Виллануэва, первая леди Эстонии Эльке Бюденбендер, первая леди Германии Сирье Карис, первая леди Сербии Тамара Вучич и муж президентки Словении, доктор Алеш Мусар.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"В следующем году расширим свою деятельность: планируем мероприятия на полях саммита НАТО в Гааге и Генеральной Ассамблее ООН. На очередной, пятый Саммит первых леди и джентльменов, как всегда, жду коллег на том же месте – в Киеве.

Продолжаем делать все возможное, чтобы менять мир к лучшему", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время онлайн-встречи Елена предстала в голубом жакете и белой блузке. К лацкану жакета первая леди прикрепила свою любимую символическую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши серебряными серьгами-кольцами.

Напомним, Елена Зеленская в бежевом костюме и с платком-паше появилась на обложке нидерландского журнала.

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