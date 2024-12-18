В голубом жакете и с брошью-картой: Елена Зеленская во время онлайн-встречи

Первая леди Украины дополнила свой деловой аутфит любимой символической брошью.
Елена Зеленская провела видеовстречу с коллегами – участниками Глобальной платформы Саммита первых леди и джентльменов, на которой они подытожили проделанную работу.
В ней приняли участие первая леди Австрии Дорис Шмидауэр, первая леди Гватемалы Лукресия Эугения Пейнадо Виллануэва, первая леди Эстонии Эльке Бюденбендер, первая леди Германии Сирье Карис, первая леди Сербии Тамара Вучич и муж президентки Словении, доктор Алеш Мусар.
"В следующем году расширим свою деятельность: планируем мероприятия на полях саммита НАТО в Гааге и Генеральной Ассамблее ООН. На очередной, пятый Саммит первых леди и джентльменов, как всегда, жду коллег на том же месте – в Киеве.
Продолжаем делать все возможное, чтобы менять мир к лучшему", – отметила Зеленская.
Во время онлайн-встречи Елена предстала в голубом жакете и белой блузке. К лацкану жакета первая леди прикрепила свою любимую символическую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.
Первая леди сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши серебряными серьгами-кольцами.
Напомним, Елена Зеленская в бежевом костюме и с платком-паше появилась на обложке нидерландского журнала.
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