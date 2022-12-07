В голубом жакете и с красивой укладкой: Елена Зеленская получила награду, которую ей вручила Хиллари Клинтон

Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards, которую ежегодно вручает Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности за исключительное лидерство в признании важной роли женщин в создании мирного и безопасного мира.

Награду Елене Зеленской вручила в режиме онлайн государственный секретарь США 2009-2013 гг. Хиллари Клинтон. Первая леди рассказала, что рассматривает эту награду как еще один знак поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

"Чрезвычайная честь для меня – получить награду The Hillary Rodham Clinton Awards от Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности.

Во время онлайн-церемонии, откровенно сказала: у меня нет ощущения, что это только моя награда. Вся наша страна сейчас борется за свободу и за мирную жизнь во всем мире. Поскольку пока агрессор запускает ракеты по украинским городам, мира, к сожалению, не существует нигде.

Если представить, что Россия вроде бы может победить – а этого мы никогда не допустим, – мир перестанет существовать в принципе. Представьте, что каждый диктатор решит, что может совершать геноцид против мирных людей. Представьте, что террористы будут диктовать правила свободного мира. Представьте, что маньяки поймут безнаказанность своих преступлений. Это то, как сейчас видит грядущий мировой порядок Россия. И то, против чего мы воюем.

Хиллари Клинтон и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Поэтому я с невероятной благодарностью хочу разделить эту награду с каждой украинкой и украинцем, отстаивающим не только наше, но и право всего мира на мир.

Поблагодарила госпожу Хиллари Клинтон и Соединенные Штаты за это отличие — для нас она является очередным свидетельством неустанной поддержки Украины", — написала в своем Instagram госпожа Зеленская.

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