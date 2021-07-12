В голубом жакете и с любимым ожерельем: Ангела Меркель на встрече с Зеленским

В голубом жакете и с любимым ожерельем: Ангела Меркель на встрече с Зеленским

Канцлер Германии выбрала для переговоров с президентом Украины нежный деловой образ.

Сегодня, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего рабочего визита в Германию встретился с Ангелой Меркель. Они провели двухсторонние переговоры, после чего поужинали.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Associated Press

Для этой встречи Ангела выбрала голубой жакет без воротника и с прорезными карманами. Кстати, в последнее время канцлер на все деловые встречи надевает жакеты этого цвета. Его политик сочетала с классическими черными брюками.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Associated Press

На шее у нее было любимое разноцветное ожерелье, а на лице – черная защитная маска. Волосы канцлеру аккуратно уложили и сделали легкий макияж с черными стрелками на веках.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Associated Press

Владимир Зеленский предпочел классический черный костюм, белую рубашку и чернвй галстук. На лице у него была черная маска.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Associated Press

К слову, а на встречу с королевой Нидерландов Максимой и королем Виллемом-Александром Ангела надела светло-голубой жакет с клапанами на карманах.

Королева Максима, король Виллем-Александр и Ангела Меркель / Associated Press

Напомним, это была прощальная встреча Зеленского и Меркель, так как Ангела уходит в отставку.

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Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

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