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В голубом жакете и с ожерельем: Урсула фон дер Ляйен на встрече лидеров ЕС в Брюсселе
Председательница Европейской комиссии выбрала для официальной встречи жакет нежного оттенка и классические черные брюки.
Урсула фон дер Ляйен приняла участие во встрече лидеров Европейского Союза в Брюсселе.
Политик появилась там в голубом приталенном жакете с классическими лацканами и застежкой на одну контрастную пуговицу. Модель украшали карманы с клапанами, два из которых были расположены один над другим, а также ряд пуговиц на рукавах.
Под жакетом у нее был светло-голубой топ с круглым вырезом. Верх она сочетала с классическими черными брюками.
Образ Фон дер Ляйен дополнила серебряным ожерельем с жемчужинами, серьгами-гвоздиками с черными камнями и золотым кольцом. На лацкане жакета был квадратный значок.
Председательница Еврокомиссии уложила волосы назад, придав им легкий объем. Завершивал лук сдержанный макияж в естественных оттенках. На фото она улыбалась, приветствуя участников встречи.
Напомним, фотографы запечатлели, как Урсула фон дер Ляйен принимала участие в церемонии курения аборигенов.