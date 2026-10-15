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Общество
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В голубом жакете и с ожерельем: Урсула фон дер Ляйен на встрече лидеров ЕС в Брюсселе

Председательница Европейской комиссии выбрала для официальной встречи жакет нежного оттенка и классические черные брюки.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Getty Images

Урсула фон дер Ляйен приняла участие во встрече лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Политик появилась там в голубом приталенном жакете с классическими лацканами и застежкой на одну контрастную пуговицу. Модель украшали карманы с клапанами, два из которых были расположены один над другим, а также ряд пуговиц на рукавах.

Урсула фон дер Ляйен / © Getty Images

Урсула фон дер Ляйен / © Getty Images

Под жакетом у нее был светло-голубой топ с круглым вырезом. Верх она сочетала с классическими черными брюками.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Образ Фон дер Ляйен дополнила серебряным ожерельем с жемчужинами, серьгами-гвоздиками с черными камнями и золотым кольцом. На лацкане жакета был квадратный значок.

Председательница Еврокомиссии уложила волосы назад, придав им легкий объем. Завершивал лук сдержанный макияж в естественных оттенках. На фото она улыбалась, приветствуя участников встречи.

Напомним, фотографы запечатлели, как Урсула фон дер Ляйен принимала участие в церемонии курения аборигенов.

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