В голубом жакете и с птичкой на груди: Елена Зеленская во время онлайн-встречи

Елена Зеленская провела онлайн-встречу со своей коллегой, первой леди Австрии Дорис Шмидауэр.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они поговорили, что многие участники Саммита первых леди и джентльменов заинтересованы в постоянном обучении по международным отношениям и другим социальным и политическим дисциплинам.

"Поэтому совместными усилиями планируем в ближайшее время провести такие студии и включить в них, в частности, вопросы мягкой силы, публичной дипломатии и гендерного равенства.

Это особенно актуально сейчас, когда буквально каждый день демонстрирует нам, насколько важны глубокие знания о том, чем занимаешься, особенно когда от них может зависеть судьба целых стран", – отметила Зеленская.

Дорис Шмидауэр и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена также поблагодарила Дорис Шмидауэр за то, что Австрия продолжает поддерживать Украину.

"Когда более четырех лет назад мы основали Саммит первых леди и джентльменов, первое, что он сделал, помог нам с коллегами обменяться опытом, "сверить" изученное самостоятельно и почувствовать себя частью мощной, влиятельной силы, которая способна не только на протокольные шаги.

Все эти годы, поднимая на саммитах важные темы (от ментального здоровья к безопасности детей), мы и сами совершенствовали свое понимание мира, чтобы быть более эффективными", – добавила первая леди Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время видеосвязи Зеленская предстала в голубом жакете без воротника и со скрытыми пуговицами, к которому она прикрепила брошь в виде птички.

Первая леди сделала красивую укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и завершила образ элегантными серьгами и смарт-часами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская вместе с мужем-президентом почтила память Героев Небесной Сотни.

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