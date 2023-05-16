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В голубом жакете и с сине-желтой лентой на груди: премьер-министр Франции на встрече с Зеленским

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
1 мин
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В голубом жакете и с сине-желтой лентой на груди: премьер-министр Франции на встрече с Зеленским

Элизабет Борн и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Элизабет Борн продемонстрировала свою поддержку Украины, прикрепив к жакету сине-желтую ленту.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн на днях встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который с рабочим визитом посетил Париж.

Для этой встречи политик выбрала деловой образ. Она сочетала удлиненный голубой жакет с белым топом и черными брюками. К жакету Элизабет прикрепила сине-желтую ленту в знак поддержки Украины с маленьким символом ЕС. Обута она была в черные кожаные ботильоны на каблуке.

Элизабет Борн и Владимир Зеленский / © Associated Press
Элизабет Борн и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский был одет в черный свитшот с украинским флагом и надписью United24, штаны-карго цвета хаки и черные кроссовки.

Элизабет Борн и Владимир Зеленский / © Associated Press
Элизабет Борн и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

К слову, UNITED24 – это инициатива Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.

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Дата публикации
Просмотры
848
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