В голубом жакете и с жемчугами на шее: Урсула фон дер Ляйен приехала в Берлин

Глава Еврокомиссии в деловом луке прибыла в Германию.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Берлин, чтобы принять участие в саммите "Берлинского процесса" по интеграции с Западными Балканами и внутри них. Там ее встретил канцлер Германии Олаф Шольц.
Урсула, как всегда, выбрала для своего появления деловой аутфит. На ней был голубой жакет, светлая блузка и черные прямые брюки. Наряд она скомбинировала с черными носками и черными туфлями на стойких каблуках и с золотой фурнитурой.
У фон дер Ляйен была укладка с прикорневым объемом, легкий макияж, уши она украсила серьгами-гвоздями, а шею – золотой цепочкой с жемчугом.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Сховом в Брюсселе появилась в коралловой блузке и белом укороченном жакете без пуговиц.
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