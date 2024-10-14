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В голубом жакете и с жемчугами на шее: Урсула фон дер Ляйен приехала в Берлин

В голубом жакете и с жемчугами на шее: Урсула фон дер Ляйен приехала в Берлин

Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Глава Еврокомиссии в деловом луке прибыла в Германию.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Берлин, чтобы принять участие в саммите "Берлинского процесса" по интеграции с Западными Балканами и внутри них. Там ее встретил канцлер Германии Олаф Шольц.

Урсула, как всегда, выбрала для своего появления деловой аутфит. На ней был голубой жакет, светлая блузка и черные прямые брюки. Наряд она скомбинировала с черными носками и черными туфлями на стойких каблуках и с золотой фурнитурой.

Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц / Фото: Associated Press

У фон дер Ляйен была укладка с прикорневым объемом, легкий макияж, уши она украсила серьгами-гвоздями, а шею – золотой цепочкой с жемчугом.

Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Сховом в Брюсселе появилась в коралловой блузке и белом укороченном жакете без пуговиц.

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