В голубом жакете и с жемчужным чокером: вспоминаем, как принцесса Диана путешествовала в Токио

В голубом жакете и с жемчужным чокером: вспоминаем, как принцесса Диана путешествовала в Токио

Продолжаем рассматривать архивные фото членов британской королевской семьи.

В этот день, 8 февраля 1995 года, принцесса Уэльская Диана посетила Токио. Местные жители собрались, размахивая британскими и японскими флагами, чтобы поприветствовать принцессу на площади.

В этот день леди Ди, как называла ее публика, была одета в элегантный голубой костюм, состоящий из короткого жакета и юбки. На руке у принцессы висела маленькая черная сумка на ремешке-цепочке, на шее был массивный жемчужный чокер, а в ушах жемчужные серьги-клипсы.

Принцесса Диана / Associated Press

Диана сделала лаконичную укладку и дневной макияжа, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с большим сапфиром, которое в 2010 году ее старший сын принц Уильям надел на палец своей невесты Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Associated Press

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