В голубом жакете и штанах-палаццо: новый образ пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на ежедневном брифинге в Вашингтоне. В этот день она продемонстрировала обновку из своего весеннего гардероба.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Перед журналистами Карин появилась в деловом аутфите, состоявшем из двубортного голубого жакета, белого топа и белых штанов-палаццо. Обута она была в черные кожаные ботильоны.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На шее у Жан-Пьер было ожерелье из мелкого жемчуга, в ушах – элегантные жемчужные серьги, а на руке — серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Фирменные кудри и макияж с розовой помадой завершили лук пресс-секретаря.

Напомним, в прошлый раз Карин появилась на брифинге в белом наряде с V-образным вырезом.

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