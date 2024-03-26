В голубом жакете и туфлях с каблуками-рюмками: премьер-министр Латвии на саммите

Эвика Силиня сочетала в своем деловом аутфите голубой и черный цвета.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе, на котором обсуждали планы стимулирования инвестиций и экономик.

Там политик появилась в красивом деловом образе. На ней был голубой двубортный жакет с черными пуговицами, черный топ и черные широкие укороченные брюки.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

Наряд Эвика скомбинировала с черными плотными колготами и черными туфлями с металлическими пряжками и каблуками-рюмками.

Премьер сделала аккуратную укладку с прикорневым объемом, макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка. На руке у нее было золотое кольцо с красным камнем, обрамленным маленькими бриллиантами.

Эвика Силиня / Фото: Associated Press

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