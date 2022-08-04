В голубом жакете и украшениях с жемчугом: Камала Харрис на мероприятии в Белом доме

Вице-президент США в последнее время полюбила деловой наряд голубого цвета.
Вице-президент США Камала Харрис снова появилась на работе в любимом деловом наряде – голубом брючном костюме, который дополнила белым топом.
Политик сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и дополнила образ любимым комплектом золотых украшений – ожерельем и серьгами с жемчугом.
На руках у нее были золотые браслеты и кольцо с фиолетовым камнем.
В таком аутфите Камала приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по доступу к репродуктивному здоровью в Индийской комнате договоров в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра на кампусе Белого дома в Вашингтоне.
Напомним, в похожем голубом наряде Харрис появилась на встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской в Вашингтоне.
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