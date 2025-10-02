В голубом жакете и узких джинсах: Брижит Макрон сфотографировалась с Джонни Депом на показе Dior

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон посетила показ Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Там она сфотографировалась с главой конгломерата Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернаром Арно и актером Джонни Деппом.

Бернар Арно, Брижит Макрон, Джонни Депп / © Getty Images

Первая леди появилась на фэшн-мероприятии в голубом двубортном жакете приталенного силуэта и темно-синих узких джинсах. Аутфит Макрон дополнила темно-синими кожаными туфлями, голубой стеганой сумочкой Lady Dior и солнцезащитными очками.

Брижит Макрон / © Getty Images

У Брижит был объемный парик, макияж с акцентом на пышных ресницах, лаконичные серьги-кольца в ушах, цепочка с цветами на шее и кольца с камнями на руках.

