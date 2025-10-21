В голубом жакете и жемчугах: в Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина

Санаэ Такаити / © Associated Press

В Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина — Санаэ Такаити. Она получила поддержку парламента при участии новой коалиции между Либерально-демократической партией и Партией инноваций Японии, заменив на посту Сигеру Ишибу.

На внеочередной сессии нижней палаты в Токио Такаити приветствовали аплодисментами.

Она была одета в черное платье-футляр и голубой жакет в рубчик, с накладными карманами и черными пуговицами. Аутфит политик дополнила черными туфлями на устойчивых каблуках и черной вместительной сумкой.

У Санаэ была стильная укладка, нежный макияж, жемчужные серьги в ушах и ожерелье из жемчуга на шее.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в деловом синем костюме в полоску появилась на церемонии по случаю Всемирного дня продовольствия в Риме.