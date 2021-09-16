В голубом жакете с V-образным вырезом: Ангела Меркель на встрече с президентом Литвы

В голубом жакете с V-образным вырезом: Ангела Меркель на встрече с президентом Литвы

Канцлер Германии, как всегда, сочетала в своем аутфите жакет с классическими черными брюками.

Сегодня, 16 сентября, Ангела Меркель в Берлине встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседу. Это последняя встреча Ангелы с лидером Литвы в качестве федерального канцлера Германии.

Ангела Меркель / Associated Press

Меркель продемонстрировала деловой образ в голубом жакете без воротника, с V-образным вырезом и накладными клапанами на карманах снизу. Его политик традиционно сочетала с черными классическими брюками, белым топом и черными туфлями.

Ангела Меркель / Associated Press

На шее у канцлера было ии любимое ожерелье, с которым мы ее видим очень часто в последнее время.

Ангела Меркель / Associated Press

Волосы Ангелы были аккуратно уложены, в макияже все без изменений – глаза слегка подчеркнцты черными стрелками. На лице у нее была черная маска.

Ангела Меркель / Associated Press

Науседу был одет в черный классический костюм, белую рубашку и серо-черный галстук с принтом.

Напомним, с должности федерального канцлера Германии Меркель уйдет после выборов 26 сентября. Ее партию "Христианско-демократический союз" ведет на выборы новый лидер Армин Лашет.

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Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

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