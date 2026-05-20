В голубой блузе с рукавами-колоколами: королева Дании Мэри вручила награды талантливым студентам
Для Ее Величества это особое мероприятие, которое она посещает каждый год.
Королева Дании Мэри посетила Копенгагенский университет по случаю презентации стипендий Queen Mary Scholarships 2026.
Стипендии ежегодно присуждаются двум талантливым австралийским студентам по обмену, которые отличились своими академическими достижениями, преданностью учебе и личной мотивацией.
Эта стипендия была основана в 2005 году как долгосрочный жест поддержки и дружбы между Данией и Австралией — одна страна происхождения Мэри, а другая стала ее домом и местом, где она вышла замуж и получила титул королевы. Ее основали как подарок Мэри и Фредерику на свадьбу.
Теперь каждый год Ее Величество посещает это мероприятие и награждает победителей. На мероприятие 54-летняя Мэри надела голубую блузку от бренда Victoria Beckham с рукавами-колоколами и бежевую юбку миди. Образ она дополнила туфлями из текстурной кожи и золотыми украшениями.