В голубой блузке и сером пальто: королева Максима снова впечатлила образом

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Это академия реабилитации для людей, столкнувшихся с проблемами психического здоровья или зависимостью. Колледж предлагает образовательную среду и место для встреч.

Королева Максима пообщалась с несколькими участниками и заинтересованными сторонами в Enik. Первая беседа была посвящена тому, как участники могут лучше контролировать процесс своего восстановления. Затем она присоединилась к творческой группе, где участники исследуют свои проблемы посредством действий, а не разговоров. Королева также посетила семинар по самосостраданию, который был посвящен развитию самосострадания и его роли в жизни.

Королева Максима / © Getty Images

На мероприятие Ее Величество появилась в светло-голубой блузке от Natan Couture с интересным воротником в виде резинки, серых широких брюках со стрелками, сером пальто и остроносых туфлях из замши на каблуках, а в руках держала любимую сумку от Chanel.

Реклама

Максима надела бриллиантовые серьги, распустила волосы, сделала макияж и красный маникюр, а на пальцы надела несколько колец.

А на днях, напомним, с этой же серой сумкой и тоже в серых брюках королева Максима посещала колледж Mind Us в Харлеме.