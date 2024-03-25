В голубой блузке и юбке-карандаше: премьер-министр Эстонии на саммите

Кая Каллас выбрала для своего появления деловой лук в нежных оттенках.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе, на котором обсуждали планы стимулирования инвестиций и экономик

Там политик предстала в нежном аутфите. На ней была голубая блузка с принтом и белая юбка-карандаш. В этом наряде она выглядела стройно и красиво.

Кая Каллас / Фото: Getty Images

Аутфит Каллас дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем, лаконичными серьгами с камнями, деликатной цепочкой с подвеской, браслетом и кольцом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, на саммите также побывала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сочетала жакет бирюзового оттенка с бирюзовой блузкой и черными брюками с черным кожаным поясом.

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