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В голубой блузке и желтых брюках: красивый выход королевы Матильды

В голубой блузке и желтых брюках: красивый выход королевы Матильды

Королева Матильда / Getty Images

Рабочая неделя королевы Матильды началась с визита в реабилитационную больницу.

Матильда приехала сегодня в больницу RevArte в Эдегеме. В этом году RevArte отмечает свое десятилетие в сфере реабилитационной помощи. Королева Матильда сыграла в настольный футбол с пациентами центра реабилитации, получившие травмы в дорожно-транспортных происшествиях и познакомилась с шаговым роботом и интерактивным терапевтическим экраном.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images

Мы же впечатлились новым красивым луком Ее Величества. Она была в голубой шелковой блузе с длинными рукавами и желтых брюках-клеш с высокой талией и широким поясом на ней. Образ дополняли синие остроносые туфли-лодочки, серьги-висюльки, на запястье у нее был золотой браслет и часы. Матильда была в маске, а под мышкой держала маленький синий клатч.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images

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