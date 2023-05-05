В голубой блузке с цветочным принтом: жена премьер-министра Великобритании с Зеленской посетила библиотеку

Акшата Мурти с мужем встретили у себя в гостях первую леди Украины.

Вчера, 4 мая, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти приветствовали в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 Елену Зеленскую, прибывшую в Лондон, чтобы посетить коронацию Чарльза III.

Акшата Мурти и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Акшата встретила почтенную гостью у входа в резиденцию, где они сделали несколько общих фотографий.

Акшата Мурти и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Затем они вошли внутрь, где Елену тепло встретил Риши Сунак.

Акшати Мурти, Риши Сунак и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Акшати Мурти и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

После разговора Зеленская и Мурти посетили Британскую библиотеку. Там они ознакомились с украинской коллекцией библиотеки, встретились с детьми-переселенцами из Украины и вместе отпраздновали открытие украинской полки чтением интересных историй от современных украинских авторов.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

В этот день Мурти продемонстрировала красивый лук в романтичной голубой рубашке с цветочным принтом, которую она скомбинировала с коричневыми брюками со стрелками и кожаными коричневыми туфлями на шпильках.

Акшата Мурти и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Аутфит Акшата дополнила голубым жакетом, аккуратной укладкой и нежным макияжем.

Акшати Мурти и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская была одета в брючный костюм от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, черную блузку и черные туфли на шпильках.

Акшати Мурти и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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