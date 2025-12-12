ТСН в социальных сетях

Общество
93
1 мин

В голубой блузке з рюшами и в жакете: принцесса Ингрид Александра получила награду

Наследная принцесса Ингрид Александра на этой неделе получила знак отличия Норвежской ассоциации резервистов.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

«Норвежская ассоциация резервистов — это общенациональная организация для норвежских резервистов и других лиц, заинтересованных в обороне и готовности. Ассоциация работает над укреплением всеобщей обороны, обеспечением компетентности резервистов и созданием площадок для обучения, сотрудничества и профессионального развития», — пишут в Instagram королевской семьи Норвегии под снимком принцессы.

Ранее в этом году Ингрид Александра завершила 15-месячную военную службу в армии, в инженерном батальоне Северной бригады, где она служила наводчиком на штурмовой инженерной бронемашине CV90.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

В августе 2025 года наследница престола отправилась на учебу в Австралию, она учится в Сиднейском университете, где изучает международные отношения и политическую экономику.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

