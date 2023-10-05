В голубой блузке, жемчугах и на каблуках: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Испании

Президент Еврокомиссии, как всегда, выглядела красиво.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принимает участие в Европейском саммите, который проходит в испанском городе Гранада.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

В объективах фотографов Урсула предстала в деловом образе, состоявшем из голубой блузки с драпировкой, светло-голубого жакета без воротника и серых прямых брюк.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Наряд политик дополнила бежевыми лакированными туфлями на каблуках. На шее у нее было ее любимое жемчужное ожерелье, в ушах – серьги-пусеты из жемчуга, а на руке – часы. Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку и макияж с розовой помадой.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, на встрече с Владимиром Зеленским Урсула фон дер Ляйен появилась в оранжево-розовом жакете в клетку.

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