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В голубой кожанке и свитере в рубчик: стильная Брижит Макрон на выставке известного дизайнера

В голубой кожанке и свитере в рубчик: стильная Брижит Макрон на выставке известного дизайнера

В голубой кожанке и свитере в рубчик: стильная Брижит Макрон на выставке известного дизайнера

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Первая леди Франции разбавила черный наряд яркой кожаной курткой.

Брижит Макрон посетила выставку под Ma Peau Se Souvient известного французского дизайнера Жан-Клода Житруа, которого называют "королем кожаной одежды". Первая леди сделала совместное фото с модельером.

Там Брижит появилась в голубой укороченной кожанке на молнии и без воротника, которую сочетала с черным свитером в рубчик и черными обтягивающими брюками.

Брижит Макрон / © Getty Images
Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Жена президента сделала аккуратную укладку, макияж смоки-айс и украсила руку браслетом и роскошным кольцом с бриллиантами и сапфирами.

80-летний Жан-Клод выглядел отлично в черной кожаной куртке, белой рубашке и графитовых джинсах.

Напомним, Брижит Макрон в голубом жакете и джинсах посетила Паралимпийские игры в Париже.

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