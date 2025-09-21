В голубой рубашке, джинсах и кроссовках: жена миллиардера Лорен Санчес почитала детям книгу

Лорен Санчес

Жена Джеффа Безоса - Лорен Санчес - посетила одну из школ, где встретилась с детьми и почитала с ними книгу. Журналистка сообщила, что присоединилась к образовательному проекту. Оттуда она опубликовала интересное видео в Instagram.

"Я сотрудничаю со Scholastic через программу "Соединенные Штаты Читателей", чтобы донести книги к детям, чтобы их воображение могло взлететь! Книги - это больше, чем просто страницы. Они - это уверенность, творчество... стартовая площадка.

Спасибо за то, что приобщили меня к своей миссии. Детям: пристегните ремни... приключения Флинна уже идут к вам", - подписала Лорен видеоролик.

Санчес предстала там в комфортном образе. На ней была светло-голубая рубашка, которую она заправила в голубые узкие джинсы, белая майка и черный кожаный пояс с золотой пряжкой от Celine. Наряд женщина скомбинировала со светлыми кроссовками.

Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж, шею украсила золотой цепочкой с подвесками, а руки - браслетом и кольцами.

