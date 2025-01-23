В голубой рубашке и бежевом костюме: принцесса Анна продемонстрировала еще один образ в Кейптауне

Принцесса Анна во время своего визита в Южную Африку посетила еще несколько мероприятий.
Она побеседовала с доктором Эсме Сванепел во время визита в Thuthuzela Care Centre TCC, Victoria Hospital, в Кейптауне.
На встречу королевская принцесса приехала в бежевом брючном костюме в тонкую полоску, состоящем и удлиненного жакета, под который надела голубую рубашку и штанов. Анна демонстрирует приверженность устойчивой моде и продолжает носить вещи из своего гардероба, которым уже явно много лет. Классический аутфит принцесса дополнила черной сумкой среднего размера, брошью на жакете, золотой цепью на шее и жемчужными серьгами-висюльками. Волосы королевская принцесса собрала в фирменную прическу.
Ранее сестра короля Чарльза посетила открытии нового Мемориала Трудового корпуса в Комиссии по военным захоронениям Содружества, где появилась в оранжевом платье с декором на груди и рукавами до локтей, а на шею набросила платок с бахромой.
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