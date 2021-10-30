В голубой рубашке и с эффектом мокрых волос: Юлия Мендель в фотосессии

Бывший пресс-секретарь президента Украины показала новый снимок из стильного фотосета.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, порадовала своих подписчиков в Instagram новым снимком из фотосессии авторства Виталия Руденко.
На фото Юлия предстала в голубой рубашке, завязанной на талии, и черных штанах.
Свой образ бывшая пресс-секретарь дополнила укладкой с мокрым эффектом и нежным макияжем.
"Хаос – путь эволюции", — подписала она фотографию.
Ранее Мендель показала еще один снимок из этого фотосета.
Читайте также:
Неожиданно: смелая Юлия Мендель топлесс показала свою татуировку
Вау, какая: Юлия Мендель продемонстрировала красивый образ в обтягивающем платье
Она роскошна: Юлия Мендель подчеркнула стройную фигуру элегантным платьем