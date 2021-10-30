В голубой рубашке и с эффектом мокрых волос: Юлия Мендель в фотосессии

В голубой рубашке и с эффектом мокрых волос: Юлия Мендель в фотосессии

Бывший пресс-секретарь президента Украины показала новый снимок из стильного фотосета.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, порадовала своих подписчиков в Instagram новым снимком из фотосессии авторства Виталия Руденко.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

На фото Юлия предстала в голубой рубашке, завязанной на талии, и черных штанах.

Свой образ бывшая пресс-секретарь дополнила укладкой с мокрым эффектом и нежным макияжем.

"Хаос – путь эволюции", — подписала она фотографию.

Ранее Мендель показала еще один снимок из этого фотосета.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

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