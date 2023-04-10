В голубой рубашке и с лаконичными серьгами: новый нежный образ Елены Зеленской

Елена Зеленская записала видеопоздравления для гостей открытия выставки украинских авангардистов "Футуромарение: Украина и авангард" в главном художественном музее Эстонии KUMU.

"Это выставка об украинских деятелей — писателях, художниках, режиссерах, которые творили сто лет назад и могли стать мировым достоянием, если бы их не уничтожили. А некоторые стали, но только тогда, когда их идентичность скрыли, назвав россиянами", — отметила первая леди.

В своем обращении Елена рассказала, как сейчас повторяется история – россияне сознательно уничтожают украинскую культуру.

"Мы потеряли уже несколько музеев, множество ценных экспонатов искусства. Произведения, которые увидят посетители выставки — Василия Ермилова, Александры Экстер, Давида Бурлюка, Виктора Пальмова — из коллекций музеев, продолжающих свою работу в условиях войны. И уберечь их ныне сверхсложное Задание.

Однако культура побеждает хоть произведения искусства, как и люди, в Украине вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Мировые музеи поддерживают нас, раскрывая правду об украинском происхождении многих известных художников, и голос украинского искусства звучит все сильнее.

"Футуромарение" — это ключ, который помогает понять не только украинскую культуру, но и источники украинской устойчивости", — сказала Зеленская.

Во время своего обращения первая леди выглядела красиво. На ней был белый жакет и голубая рубашка. К лацкану она прикрепила брошь цвета металлик.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена сделала красивую укладку с легкими волнами и нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные золотистые серьги.

Напомним, в музей в Варшаве первая леди надела коричневый наряд. Он состоял из юбки миди А-силуэта и верха с V-образным вырезом, под которой была темная водолазка в рубчик, и с рукавами-клеш с перфорацией.

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