В голубой тунике и летящих брюках: королева Камилла на торжественном приеме с мужем

Королева Камилла и король Чарльз во время своего визита на Самоа посетили еще один торжественный прием.

Монаршая чета посетила музей Роберта Льюиса Стивенсона в городе Апиа, на Самоа. На торжественном мероприятии король появился в белой рубашке и черных брюках, и обут в идеально чистые лаковые туфли. А его супруга Камилла облачилась в голубую тунику, расшитую стразами и широкие штаны из этого же костюма. Обута королева была в туфли с цветочной вышивкой, у нее в ушах были серьги-висюльки Van Cleef & Arpels и такой же браслет, а на шее красовалась новая подвеска. Ее Величество сделала красивый макияж и укладку.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также в Instagram королевская чета поделилась еще одной фотографией с поездки и написала о своих впечатлениях о туре, который стал первым для Чарльза после того, как он стал королем.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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