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В голубой тунике и с тростью в руке: принцесса Майкл Кентская посетила Уимблдон
Супруга принца Майкла Кентского посетила на днях Уимблдонский теннисный турнир.
80-летняя принцесса Майкл Кентская была запечатлена фотографами на Уимблдонском теннисном чемпионате во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Она была в голубой тунике с вышивкой и белых брюках, в руках держала трость на которую опиралась и плетенную сумку с кожаными вставками. Волосы принцессы были собраны в низкий хвост, на лице был едва заметный макияж, в ушах цветочные серьги и ожерелье из камней на шее.
Выглядит Майкл Кентская не лучшим образом, вероятно, проблемы со здоровьям, все еще не оставляют ее.