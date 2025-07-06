В голубой тунике и с тростью в руке: принцесса Майкл Кентская посетила Уимблдон

Принцесса Майкл Кентская / © Getty Images

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80-летняя принцесса Майкл Кентская была запечатлена фотографами на Уимблдонском теннисном чемпионате во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Она была в голубой тунике с вышивкой и белых брюках, в руках держала трость на которую опиралась и плетенную сумку с кожаными вставками. Волосы принцессы были собраны в низкий хвост, на лице был едва заметный макияж, в ушах цветочные серьги и ожерелье из камней на шее.

Принцесса Майкл Кентская / © Getty Images

Выглядит Майкл Кентская не лучшим образом, вероятно, проблемы со здоровьям, все еще не оставляют ее.

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