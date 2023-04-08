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В голубых кроссовках и жакете: Джилл Байден сфотографировали на лужайке Белого дома

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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В голубых кроссовках и жакете: Джилл Байден сфотографировали на лужайке Белого дома

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для перелетов, даже коротких, она всегда выбирает удобную обувь.

71-летнюю первую леди США Джилл Байден сфотографировали, когда она вместе с мужем-президентом шла к вертолету Marine One, чтобы улететь на выходные в загородную президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид.

Для перелетов первая леди обычно выбирает удобные наряды и обувь. В этот раз на ней был голубой жакет, юбка с рюшами и голубые кроссовки, которые она носила с белыми носками.

В руке Джилл Байден держала большую сумку, на которой были изображены зебры, и косметичку с ручками.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Идя по газону президент помог жене, придерживая ее рукой за талию. На Джо Байдене был его любимый темно-синий костюм и очки-авиаторы Ray-Ban.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, что также на этой неделе первая леди США приняла участие в необычном мероприятии - церемонии официального присвоения ее имени новому тюльпану. Событие прошло во время Дней голландских тюльпанов в посольстве Нидерландов в Вашингтоне.

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Дата публикации
Просмотры
50
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