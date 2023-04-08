В голубых кроссовках и жакете: Джилл Байден сфотографировали на лужайке Белого дома

Для перелетов, даже коротких, она всегда выбирает удобную обувь.
71-летнюю первую леди США Джилл Байден сфотографировали, когда она вместе с мужем-президентом шла к вертолету Marine One, чтобы улететь на выходные в загородную президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид.
Для перелетов первая леди обычно выбирает удобные наряды и обувь. В этот раз на ней был голубой жакет, юбка с рюшами и голубые кроссовки, которые она носила с белыми носками.
В руке Джилл Байден держала большую сумку, на которой были изображены зебры, и косметичку с ручками.
Идя по газону президент помог жене, придерживая ее рукой за талию. На Джо Байдене был его любимый темно-синий костюм и очки-авиаторы Ray-Ban.
Напомним, что также на этой неделе первая леди США приняла участие в необычном мероприятии - церемонии официального присвоения ее имени новому тюльпану. Событие прошло во время Дней голландских тюльпанов в посольстве Нидерландов в Вашингтоне.
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