В голубых платьях и драгоценных тиарах: норвежские принцессы на торжественном банкете

В день рождения датского принца Кристиана многие монаршие особы собрались во дворце Кристиансборг на праздничный гала-ужин.

Торжественный вечер посетили и члены норвежской королевской семьи – кронпринц Хокон, его супруга кронпринцесса Метте-Марит и их старшая дочь принцесса Ингрид Александра.

Принцесса Метте-Марит была в голубом атласном платье в пол от бренда Peter Dundas, в руках она несла голубой клатч VBH Luxury с россыпью страз, а обута была в лаковые туфли Christian Louboutin на каблуках. Белокурые волосы Метте-Марит собрала в прическу, сделала лаконичный макияж, надела тиару и жемчужные серьги, а к платью пришпилила прямоугольную аквамариновую брошь. Также у нее на запястье сверкал красивый золотой браслет.

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и их дочь принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

Ее 19-летняя дочь Ингрид Александра тоже надела голубое платье на одно плечо со струящимся подолом и поясом на талии и обула нюдовые туфли на каблуках. Принцесса была в жемчужной тиаре и драгоценных серьгах-висюльках, а на ее запястье сверкал бриллиантовый браслет.

Напомним, гала-вечер также посетила шведская кронпринцесса Виктория с дочерью принцессой Эстель и монархи из Нидерландов и Бельгии.

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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