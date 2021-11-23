В горчичном аутфите и массивных серьгах: королева Максима на мероприятии

Рассматриваем новый образ королевы-консорта Нидерландов Максимы.

Вчера Ее Величество встретилась с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в Huis ten Bosch, в Гааге. Беседовали о финансовой и цифровой интеграции. Королева Нидерландов Максима как специальный защитник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций привержена идее всеохватного финансового развития.

Королева Максима / Getty Images

Нам же интересно было взглянуть на новый лук королевы. Ни для кого не секрет, что Максима любит и умеет носить яркую одежду. В этот день она также выбрала красивый наряд в горчичных оттенках. На ней была блузка и брюки клеш со стрелками, которые королева сочетала с остроносыми замшевыми туфлями немного темнее по оттенку.

Ее лук дополняло несколько любимых украшений – браслетов и колец, а также Максима надела массивные желто-зеленые серьги, которые прекрасно гармонировали с образом в целом.

Королева Максима / Getty Images

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