В горчичном аутфите и массивных серьгах: королева Максима на мероприятии

Рассматриваем новый образ королевы-консорта Нидерландов Максимы.
Вчера Ее Величество встретилась с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в Huis ten Bosch, в Гааге. Беседовали о финансовой и цифровой интеграции. Королева Нидерландов Максима как специальный защитник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций привержена идее всеохватного финансового развития.
Нам же интересно было взглянуть на новый лук королевы. Ни для кого не секрет, что Максима любит и умеет носить яркую одежду. В этот день она также выбрала красивый наряд в горчичных оттенках. На ней была блузка и брюки клеш со стрелками, которые королева сочетала с остроносыми замшевыми туфлями немного темнее по оттенку.
Ее лук дополняло несколько любимых украшений – браслетов и колец, а также Максима надела массивные желто-зеленые серьги, которые прекрасно гармонировали с образом в целом.
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