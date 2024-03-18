В горчичном аутфите и в золотых украшениях: королева Максима поработала на кухне

Монархи посетили 20-й выпуск NLdoet, крупнейшей волонтерской кампании в Нидерландах, в Бадхеведорпе. Королеву сперва запечатлели в толпе среди поклонников, когда она только приехала на мероприятие. Дети и молодые люди буквально не давали проходу Максиме. Они окружили ее и достав телефоны начали делать селфи, Максима с удовольствием позировала.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

В этот день Ее Величество была в красном пальто, под которым была горчичная трикотажная водолазка, которую можно было увидеть, когда королева сняла пальто и оказалась на кухне. Образ Максима дополнила брюками в тон, золотыми браслетами, золотым украшением на шее и серьгами.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Она надела фартук и присоединилась к другим женщинам на кухне, чтобы приготовить угощения.

В прошлый раз мы видели деловой лук королевы Максимы, когда она в пальто верблюжьего цвета и золотой блузке в сочетании с бронзовой юбкой-карандаш приезжала на конференцию.

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