В горчичном луке и с красивой прической: королева Максима посетила Давос

Ее Величество королева Максима выступила в Конгресс-центре во время ежегодного собрания Всемирного экономического форума. "Этот форум – место, где королева может за короткий промежуток времени поговорить о цифровых финансовых услугах. Они помогают людям строить лучшую жизнь и способствуют финансовому благополучию", - написано в подписи к снимкам в королевском аккаунте.

(листайте фото вправо)

Стоит отметить, что финансы – это специализация Максимы, до встречи со своим будущим мужем королем Виллемом-Александром она работала в банковской сфере.

В Давосе Максима появилась в горчичной водолазке от Max Mara и брюках от этого же бренда. Яркий лук королевы дополняли коричневые сапоги от Gianvito Rossi и ожерелье от Seaman Schepps. Ее Величество красиво уложила волосы локонами и сделала дневной макияж, сдержанным в этот раз был и ее маникюр. На пальцах Максимы было несколько колец с камнями, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам забавное фото из архива, на котором запечатлено, как с королевой произошел конфуз во время светского выхода.

Читайте также: