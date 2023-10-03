В горчичном пальто и брюках-клеш: яркая королева Матильда приехала в школу

Ее Величество посетила школу Musica Mundi в Ватерлоо. Эта международная школа предлагает юным одаренным музыкантам в возрасте от 10 до 18 лет возможность совместить профессиональное музыкальное обучение с программой общего среднего образования.

Молодые таланты со всего мира проходят интенсивное индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах, а также классные занятия по музыке и общему образованию.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Матильда посетила урок и познакомилась с учителями и учениками. На встречу супруга монарха приехала в горчичном кейп-пальто и широких брюках в тон с поясом на талии от Natan Couture и кирпичного цвета блузке с галстуком. Обута Матильда была в туфли-лодочки, подобранные в тон блузке, а в руках держала горчичный маленький клатч. У королевы была красивая укладка и золотые серьги-кольца в ушах. Макияж на лице, как всегда, максимально в натуральных оттенках.

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