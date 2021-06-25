В горчичном платье и широкополой шляпе: королева Максима приехала в музей

В горчичном платье и широкополой шляпе: королева Максима приехала в музей

Королева Нидерландов снова яркая и в прекрасном настроении появилась на публике.

Ее Королевское Величество посетила Музей кино EYE по случаю 75-летнего юбилея 24 июня 2021 года в Амстердаме. На мероприятие королева-консорт приехала в горчичном платье с цветочным принтом, кожаных перчатках, шляпе и обуви, подобранных в тон.

Волосы Максима собрала в прическу, которую не было видно под шляпой. Надела, как всегда, эффектные украшения: серьги-висюльки с цветными камнями, несколько золотых браслетов, среди которых был ее любимый, также с цветными камнями и часы на кожаном ремешке. В руках королева держала платок.

Королева Максима / Getty Images

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Образ королевы дополнил клатч-конверт баклажанового цвета. Также она сделала насыщенный макияж. Выглядела жена короля Виллема-Александра очень эффектно и, как всегда, много улыбалась на публике. Максиму по праву считают одной из самых жизнерадостных королев современности и, несомненно, одной из самых ярких.

Королева Максима / Getty Images

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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